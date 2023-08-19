Radomir Kokovic: "Adil bir skor oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ümraniyespor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Radomir Kokovic: 'Adil bir skor oldu'
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19 Ağustos 2023 23:21
Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ümraniyespor maçına kazanmak için çıktıklarını söyledi.

"Ümraniyespor'u bu iyi maç için tebrik etmek istiyorum." diyen Kokovic, "Ümraniyespor, iyi bir takım ve iyi hocaları var. Maçta kontrolü ele aldık ama sakatlıklardan dolayı maç içinde sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü aldığımız oyuncular sisteme daha alışmamıştı. Bu maç için 0-0 adil bir skor. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İzmir'den buraya gelmelerini takdir ediyorum. Umarım haftaya onları mutlu ederiz." diye konuştu.

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