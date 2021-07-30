Pochettino, Mbappe'nin ayrılık iddialarına açıklık getirdi

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağına yönelik dedikodulara teknik direktör Mauricio Pochettino yanıt verdi.



Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada Kylian Mbappe ile görüştüğünü ve yıldız ismin kendisine böyle bir bilgi vermediğini belirterek "Bunlar biraz özel konular ama şunu söyleyebilirim ki Kylian bana ayrılacağına dair bir şey söylemedi. Bir gerçek var ve bu sezon bizimle, biz de ona göre davranacağız" ifadelerini kullandı.



Pochettino ayrıca "Ben hayal dünyasında yaşamıyorum. Sadece gerçek ne ise ona bakarım. Şu anki gerçek de Kylian'ın sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceği, yani şu anda kadroda. Mbappe'nin şu anda olduğu gibi çalışmalarına devam ederek en iyi olarak kalması durumunda herhangi bir sorunumuz yok" diyerek düşüncelerini aktardı.



