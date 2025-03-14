Pist bisikletinde geleceğin yıldızları yetişecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda yetişecek pist bisikleti sporcularının, bu alanda olimpiyat madalyası kazanmayı başaracağını söyledi.



Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nı takip etmek için Konya'ya gelen Müftüoğlu, AA muhabirine, böyle bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin çok önemli yatırım Konya Olimpik Veledromu'nun karşılığını alacağını belirten Müftüoğlu, "2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nı iyi geçirdikten sonra dünyada yapılabilecek önemli organizasyonların kapsını aralayacağız. Konya gibi tarihi bir kentin tanıtımı ve turizmi açsından da önemli. Şu anda 1500 civarında 44 ülkeden sporcu ülkemizde. Geçen haftadan beri buradalar. Hemen hemen 10 gündür burada hem antrenman yapıyorlar hem de kenti tanıyorlar." diye konuştu.



Müftüoğlu, daha önce yılda 3-4 kez yapılan organizasyonun, bu yıl bir kez düzenlendiğini ve bundan dolayı rekor katılımın gerçekleştiğini anlattı.



"Pist bisikleti sporunu tabana yayıyoruz"



Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ın topladığı puanlarla bu yarışlarda Türkiye'yi temsil edeceğine değinen Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"Bu başlangıçla burada, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın temelini atıyoruz. Pist bisikletinde olimpiyatlara sadece 1976'da gitmişiz. 1980'de yapılan kalifikasyonlardan sonra hiç gidememişiz. Artık 50 yıllık bir hikayeyi yeniden yazmak, yeniden olimpiyatlara gitmek istiyoruz. İmkan olursa 2028, olmasa da 2032'de mutlaka olimpiyat madalyası diyoruz."



Müftüoğlu, artık Türkiye'nin hedefinin bundan sonra veledromda olimpiyata gitmek değil, madalya olması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Ülkemiz çok şeyleri başardı, bu madalyayı da almayı başaracak. Bu sporu tabana yayıyoruz. Türkiye'deki tüm şehirlerinden yıldız kategorideki bisiklet sporcularını Konya'daki veledroma getiriyoruz. Bunların arasından da geleceğin yıldızlarını çıkarmayla ilgili çalışmalarımız sürüyor."



