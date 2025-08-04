Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın LeBron James ile olan ilişkisini değerlendirerek, taraflar arasındaki iletişimin olumlu olduğunu ifade etti.Pelinka, basın mensuplarına yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.James, bu yaz döneminde 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak Lakers ile bir sezon daha kalmayı tercih etmişti. Bu karar sonrası tarafların geleceği hakkında pek çok spekülasyon gündeme gelmişti.Geçtiğimiz ay çıkan bazı haberlerde Lakers yönetiminin, James'in sözleşmesini tamamlayıp ardından takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öne sürülmüştü.Pelinka ise LeBron'un Lakers formasıyla kariyerini noktalanmasına açık olduklarını söyledi:James'in kariyerine 2025–26 sezonunun ötesinde de devam etmeyi planladığı bildiriliyor.