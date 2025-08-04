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Pelinka: "LeBron'un Lakers'ta emekli olması harika olur"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın LeBron James ile olan ilişkisini değerlendirerek, taraflar arasındaki iletişimin olumlu olduğunu ifade etti.

calendar 04 Ağustos 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelinka: 'LeBron'un Lakers'ta emekli olması harika olur'
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Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın LeBron James ile olan ilişkisini değerlendirerek, taraflar arasındaki iletişimin olumlu olduğunu ifade etti.

Pelinka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "LeBron ve ekibiyle, özellikle Rich Paul ile yaptığımız tüm görüşmeler pozitif ve destekleyici oldu. Paul ile sürekli ve açık bir diyaloğumuz var." şeklinde konuştu.

James, bu yaz döneminde 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak Lakers ile bir sezon daha kalmayı tercih etmişti. Bu karar sonrası tarafların geleceği hakkında pek çok spekülasyon gündeme gelmişti.


Geçtiğimiz ay çıkan bazı haberlerde Lakers yönetiminin, James'in sözleşmesini tamamlayıp ardından takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Pelinka ise LeBron'un Lakers formasıyla kariyerini noktalanmasına açık olduklarını söyledi:

"Buradaki en önemli konu, onun ve ailesinin, ne kadar süre daha oynamak istediğine dair vereceği karara saygı göstermek. Bu süreci kendi takvimlerine göre yönetmelerine izin vermeliyiz.

Ama eğer Lakers formasıyla emekli olma şansı doğarsa, bu gerçekten harika olur."

James'in kariyerine 2025–26 sezonunun ötesinde de devam etmeyi planladığı bildiriliyor.

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