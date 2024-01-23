Panathinaikos, Vitor Hugo'yu açıkladı!

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Türkiye'den yolu geçmiş bir ismi daha açıkladı.
Yunan ekibi, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
32 yaşındaki stoper, 2020 yılında 3.2 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Hugo, geçtiğimiz yıl, bordo mavili takımdan 1.8 milyon euroya Bahia'ya gitti.
Yunan ekibi, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
32 yaşındaki stoper, 2020 yılında 3.2 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Hugo, geçtiğimiz yıl, bordo mavili takımdan 1.8 milyon euroya Bahia'ya gitti.