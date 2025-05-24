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Pacers, Knicks'i yenerek Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti

Tyrese Haliburton ve arkadaşları Madison Square Garden'dan 2'de 2 ile evine dönüyor.

calendar 24 Mayıs 2025 10:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pacers, Knicks'i yenerek Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti
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NBA Doğu Konferansı finalinde; New York Knicks'i deplasmanda 114-109 yenen Indiana Pacers, seride 2-0 öne geçti.

New York'taki Madison Square Garden'da oynanan müsabakada konuk ekip Pacers'ta Pascal Siakam, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Tyrese Haliburton ise 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Jalen Brunson'ın 36 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmadı.

Knicks, bu sonuçla, konferans finalinde evinde oynadığı ilk iki maçı kaybederken Pacers, deplasmanda aldığı bu iki galibiyetle seriyi kazanmak adına büyük bir avantaj elde etti.


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