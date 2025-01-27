Osimhen, Mauro Icardi'yi geçti

Konyaspor maçında çekilen bir kare Victor Osimhen'in rakipler adına nasıl bir tehdit olduğunu gözler önüne serdi.



Tam 4 yeşil-beyazlı futbolcunun Nijeryalı yıldızı durdurabilmek için etrafını sardığı an, en çok konuşulan fotoğraf oldu. Yoktan var ettiği penaltı sonrası fileleri havalandırıp, 3 puanı getiren Osimhen'in maçta ayrıca ağlara giden iki topu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.



MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER



Osimhen'in istatistikleri de dikkat çekici. 15 lig maçında 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı forvet skora katkı anlamında Mauro Icardi'nin başlangıcını geride bıraktı. Arjantinli yıldız aynı periyotta 9 gol atıp, 6 asist yapmıştı. Osimhen maç başı 0.8 ortalamayla 20 maç üzeri oynayan yabancılar arasında Mario Jardel'i de (0.79) geçti, bu alanda en iyisi oldu. Icardi ise 0.7 ile 3. sırada.



