Osimhen, Mauro Icardi'yi geçti

Galatasaray'da 15 lig maçında 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, skora katkı anlamında Mauro Icardi'nin başlangıcını geride bıraktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen, Mauro Icardi'yi geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2025 10:39
Konyaspor maçında çekilen bir kare Victor Osimhen'in rakipler adına nasıl bir tehdit olduğunu gözler önüne serdi.

Tam 4 yeşil-beyazlı futbolcunun Nijeryalı yıldızı durdurabilmek için etrafını sardığı an, en çok konuşulan fotoğraf oldu. Yoktan var ettiği penaltı sonrası fileleri havalandırıp, 3 puanı getiren Osimhen'in maçta ayrıca ağlara giden iki topu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER

Osimhen'in istatistikleri de dikkat çekici. 15 lig maçında 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı forvet skora katkı anlamında Mauro Icardi'nin başlangıcını geride bıraktı. Arjantinli yıldız aynı periyotta 9 gol atıp, 6 asist yapmıştı. Osimhen maç başı 0.8 ortalamayla 20 maç üzeri oynayan yabancılar arasında Mario Jardel'i de (0.79) geçti, bu alanda en iyisi oldu. Icardi ise 0.7 ile 3. sırada.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery