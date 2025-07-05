Osimhen'den geri sayım başladı!

Galatasaray formasıyla 2024-2025 sezonuna damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceği merakla bekleniyor.



Sarı-kırmızılılar, bonservisi konusunda Napoli ile iki kez görüşme yaparken Osimhen'in kararı da büyük önem taşıyor.



KARARINI VERECEĞİ TARİH



Henüz geleceğiyle ilgili nihai kararını açıklamayan Nijeryalı yıldızın 10 Temmuz'a kadar bekleyeceği ifade ediliyor.

İtalya'da Corriere dello Sport'un haberinde; Galatasaray ve Al Hilal'in teklif yaptığı vurgulanıyor. Al Hilal'in 40 milyon euro maaşı gözden çıkardığı ifade edilirken G.Saray'ın da 16 milyon euro artı bonuslarla bir paket sunduğu belirtildi.Her iki kulübün Napoli'den ziyade Osimhen'in kararını beklediği dile getirildi.26 yaşındaki yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörü ve Avrupa'da devam etme isteğiyle Suudi Arabistan'a sıcak bakmadığı kaydedildi. Napoli'nin de Osimhen'in kararını beklediği, aksi halde Napoli ile sezonu açacağı aktarıldı.Correire dello Sport'ta yer alan haberde; Victor Osimhen'in İngiltere Premier Lig'den teklif beklediği ifade edildi. Liverpool ve Manchester United'ın Osimhen'i takip ettiği ancak resmi teklif yapılmadığı kaydedildi. Liverpool'un transferde çalışmalarını sürdürdüğü ve girişimde bulunabileceği kaydedildi.Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Victor Osimhen'i kadroda düşünmüyor. İtalyan hoca Osimhen'in kulüp bulmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon da 26 yaşındaki forveti kadroya almayacağını aktaran Conte'nin kararı değişmedi. Osimhen, Napoli'nin sezon açılışında olsa bile ana planda yer almayacak.