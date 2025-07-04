Osayi, Birmingham City'de!

Championship ekiplerinden Birmingham City, Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Temmuz 2025 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Osayi, Birmingham City'de!
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la sözleşme imzalaması son anda iptal olan, Bright Osayi Samuel'in yeni adresi belli oldu.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon Championship'e yükselen Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi Osayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osayi'nin Beşiktaş'a transferi babasının son andaki istekleri yüzünden iptal olmuştu.
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