Onuachu için son teklif: 7 milyon euro

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için teklifini 7 milyon euro'ya kadar yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onuachu için son teklif: 7 milyon euro
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23 Nisan 2025 09:24
Son güncelleme 23 Nisan 2025 09:28
Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden takıma kazandırmak için önemli adımlar atıyor.

PAZARLIKLAR YENİDEN BAŞLADI

2023-24 sezonunda Southampton'dan kiralanan ve 25 maçta 17 gol, 4 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Nijeryalı forvet için yeniden görüşmelere başlandı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın doğrudan yürüttüğü pazarlıklarda, İngiliz kulübünün talep ettiği 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yüksek bulunması üzerine Trabzonspor, teklifini 7 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Gelen bilgilere göre Southampton bu teklife sıcak bakıyor ve transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

ONCUAHU GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Paul Onuachu'nun da Trabzonspor'da tekrar forma giymeye istekli olduğu belirtiliyor. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu, transferin sezon sona ermeden resmiyet kazanabileceği gelen haberler arasında. Trabzonspor'un yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon Euro maaş önerdiği ifade ediliyor.



 
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