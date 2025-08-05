Okçulukta geleceğin sporcuları Konya'da yetişiyor

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu Belediyespor'un olimpik okçuluk takımı, son yıllarda kazanılan başarıları, uluslararası müsabakalarda da göstermek istiyor.Altyapı hazırlık ve altyapı grubunda bulunan 30 sporcuya haftada 6 gün eğitim veren kulüp, "pahalı" bir spor dalı olmasına karşın öğrencilere malzeme desteği de sağlıyor.Kulüpte, okçuluk sporunun geliştirilmesi, Avrupa ve olimpik düzeyde yarışabilecek önemli sporcuların yetiştirilebilmesi için antrenörlerin yanı sıra, fizyoterapist ve diyetisyenler de bulunuyor.Altyapıya verilen emeğin karşılığını son yıllarda almaya başlayan kulüpte, geçen yıl Eymen Erdem Çağlıyan Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de 4-6 Temmuz'da düzenlenen ASES U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda U13 Klasik Yay kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.Yine bu yıl aynı ilde 30 Haziran-4 Temmuz'da yapılan ve 145 kulüpten 1389 sporcunun mücadele ettiği ASES U15-U18-U21 Türkiye Şampiyonası'nda Selçuklu Belediyespor Takımı, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.Kente, okçuluk branşında takım olarak ilk Türkiye derecesini kazandıran Eymen Erdem Çağlıyan, Ahmet Yusuf Yiğit ve Fırat Mert Yalman'ın hedefi milli takım formasını giymek.Selçuklu Belediyespor Okçuluk Takımı Başantrenörü Burakcan Kayakoğlu, AA muhabirine, okçuluk branşını seçen çocukların temel altyapı eğitimleri aldıklarını, yetenekli bulunanların da takıma dahil edildiğini söyledi.Sporcuları, hiçbir masraf çıkarmadan müsabakalara hazırladıklarını ifade eden Kayakoğlu,dedi.Kayakoğlu, 9 yaşından itibaren eğitilmeye başlanan altyapı hazırlık öğrencilerinin, 12 veya 13 yaşına kadar yoğun bir antrenman sürecinden geçtiğini anlattı.İlerleyen yıllarda önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini anlatan Kayakoğlu,diye konuştu.Çocuklara ilham kaynağı olan, Tozkoparan İskender dizisini izleyerek bu spora başlayan 13 yaşındaki Eymen Erdem Çağlıyan da okçuluğun çok eğlenceli bir spor dalı olduğunu aktardı.Müsabakalarda kendilerine güvendiklerini dile getiren Çağlıyan,ifadesini kullandı.