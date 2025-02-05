Okan Buruk'un yeni silahı Lemina!

Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer ediyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile Gabonlu futbolcu için anlaşma sağladı. Bonservis için 2.5 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri olacak.
Tecrübeli oyuncuyu Lucas Torreira'nın yanına yerleştirmeyi düşünen Okan Buruk, Gabriel Sara'yı da ileri uça monte edecek.
Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.
Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile Gabonlu futbolcu için anlaşma sağladı. Bonservis için 2.5 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri olacak.
Tecrübeli oyuncuyu Lucas Torreira'nın yanına yerleştirmeyi düşünen Okan Buruk, Gabriel Sara'yı da ileri uça monte edecek.
Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.