Okan Buruk, tarihi maçta tribünde!

Art arda kazanılamayan maçlar, Fenerbahçe derbisindeki futbol, Avrupa Ligi'nden elenmek, kadro tercihleri, son olarak Türkiye Kupası maçında sahaya diğer maç için 0-0 diye skor vermek Okan Buruk'u eleştirilerin odağı haline getirdi.
1 maç ceza alan Buruk, Kasımpaşa maçında da tribünde. Oysa 51 yaşındaki teknik adam için Kasımpaşa maçının ayrı bir önemi bulunuyor.
Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 137 maçta ikisi hükmen 99 galibiyet aldı. Aslan'ın Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Buruk, Galatasaray'da 100. zaferini yaşayacak. Okan Buruk tribünde de olsa ayrı bir gurur hissedecek.
100'E BİR ADIM UZAKTA
Okan Buruk, SÜper Lig'deki 2.5 sezonda 98 maça çıktı. Tecrübeli hoca, gelecek hafta Alanya deplasmanında sarı-kırmızılı ekipte 100. lig maçına çıkacak. 98 lig maçında 81 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 234 gol atıp, 76 gol yedi.
1 maç ceza alan Buruk, Kasımpaşa maçında da tribünde. Oysa 51 yaşındaki teknik adam için Kasımpaşa maçının ayrı bir önemi bulunuyor.
Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 137 maçta ikisi hükmen 99 galibiyet aldı. Aslan'ın Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Buruk, Galatasaray'da 100. zaferini yaşayacak. Okan Buruk tribünde de olsa ayrı bir gurur hissedecek.
100'E BİR ADIM UZAKTA
Okan Buruk, SÜper Lig'deki 2.5 sezonda 98 maça çıktı. Tecrübeli hoca, gelecek hafta Alanya deplasmanında sarı-kırmızılı ekipte 100. lig maçına çıkacak. 98 lig maçında 81 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 234 gol atıp, 76 gol yedi.