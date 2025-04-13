Okan Buruk'tan Torreira'ya özel tebrik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrasında Lucas Torreira'yı özel olarak kutladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Torreira'ya özel tebrik!
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13 Nisan 2025 11:10
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Samsunspor maçında girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.

5 ikili mücadele kazanan Torreira, yüzde 94 pas isabet oranıyla oynadı (49/52). 4 pas arası yapan yıldız futbolcu, 2 kez de top çaldı.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL TEBRİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrasında oyuncusunu özel olarak kutladı.  

 
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