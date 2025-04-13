Okan Buruk'tan Torreira'ya özel tebrik!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Samsunspor maçında girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
5 ikili mücadele kazanan Torreira, yüzde 94 pas isabet oranıyla oynadı (49/52). 4 pas arası yapan yıldız futbolcu, 2 kez de top çaldı.
OKAN BURUK'TAN ÖZEL TEBRİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrasında oyuncusunu özel olarak kutladı.
5 ikili mücadele kazanan Torreira, yüzde 94 pas isabet oranıyla oynadı (49/52). 4 pas arası yapan yıldız futbolcu, 2 kez de top çaldı.
OKAN BURUK'TAN ÖZEL TEBRİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrasında oyuncusunu özel olarak kutladı.