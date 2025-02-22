Okan Buruk'tan derbi güvencesi: 'Kazanacağız'

UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Teknik Direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçından sonra yöneticilerle bir araya geldi ve durum değerlendirme toplantısı yaptı.
"HEPSİ ÇOK HIRSLI!"
Sarı-kırmızılı teknik adam bu görüşmede, "Aslında biz turu Hollanda'da kaybettik. 10 futbolcumuz eksikti. Kırmızı kart gördükten sonra da farklı mağlup olduk. Derin bir üzüntü içindeyim ama Fenerbahçe derbisinde her şey çok farklı olacak. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Hepsi dört gözle bu maçı bekliyor ve hepsi çok hırslı. Kazanacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.
DETAYLI ANALİZ YAPIYOR
Okan Buruk'un dev derbi için ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadığı ve Sarı-Lacivertliler'i detaylı olarak analiz ettiği belirlendi.
Teknik Direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçından sonra yöneticilerle bir araya geldi ve durum değerlendirme toplantısı yaptı.
"HEPSİ ÇOK HIRSLI!"
Sarı-kırmızılı teknik adam bu görüşmede, "Aslında biz turu Hollanda'da kaybettik. 10 futbolcumuz eksikti. Kırmızı kart gördükten sonra da farklı mağlup olduk. Derin bir üzüntü içindeyim ama Fenerbahçe derbisinde her şey çok farklı olacak. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Hepsi dört gözle bu maçı bekliyor ve hepsi çok hırslı. Kazanacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.
DETAYLI ANALİZ YAPIYOR
Okan Buruk'un dev derbi için ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadığı ve Sarı-Lacivertliler'i detaylı olarak analiz ettiği belirlendi.
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