Okan Buruk'tan derbi güvencesi: "Kazanacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'dan elendikleri AZ Alkmaar maçının ardından bir araya geldiği yöneticilere Fenerbahçe derbisi için güvence verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan derbi güvencesi: 'Kazanacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 10:50
UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Teknik Direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçından sonra yöneticilerle bir araya geldi ve durum değerlendirme toplantısı yaptı.

"HEPSİ ÇOK HIRSLI!"

Sarı-kırmızılı teknik adam bu görüşmede, "Aslında biz turu Hollanda'da kaybettik. 10 futbolcumuz eksikti. Kırmızı kart gördükten sonra da farklı mağlup olduk. Derin bir üzüntü içindeyim ama Fenerbahçe derbisinde her şey çok farklı olacak. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Hepsi dört gözle bu maçı bekliyor ve hepsi çok hırslı. Kazanacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

DETAYLI ANALİZ YAPIYOR

Okan Buruk'un dev derbi için ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadığı ve Sarı-Lacivertliler'i detaylı olarak analiz ettiği belirlendi. 

 

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery