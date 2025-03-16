Okan Buruk, Galatasaray'da tarih yazmak istiyor!

Galatasaray, 2024-25 sezonunda yoluna namağlup ilerliyor. Farklı Antalyaspor galibiyetiyle beraber yeniden havaya giren Cimbom; 25. şampiyonluğu hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Galatasaray'da tarih yazmak istiyor!
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16 Mart 2025 11:23
Son güncelleme 16 Mart 2025 12:23
Galatasaray'da gözler artık tamamen şampiyonluğa çevrildi.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'na yönlendiren Cimbom, 25. şampiyonluğu hedefliyor.

5. yıldızı formasına takmak isteyen Aslan, eğer mutlu sona ulaşırsa ilginç bir seri de tutturacak.

2023'te 23. Şampiyonluğu kazanan sarı-kırmızılılar, 2024'te de 24. lig zaferine ulaşmıştı. Aslan; 2025'i de zirvede bitirerek 25. mutluluğunu yakalamak istiyor.

OKAN BURUK TARİH YAZMAK İSTİYOR

2023 ve 2024'te arka arkaya gelen şampiyonluklarda teknik direktörlük koltuğunda oturan Okan Buruk; seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Okan Buruk; 5. Yıldız kadar seri şampiyonluklara imza atan teknik direktörler arasına girerek tarih yazmak istiyor. Süper Lig'de daha önce Fatih Terim Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk (1996-2000), Gordon Milne de Beşiktaş'la arka arkaya 3 lig zaferi (1989- 1992) kazanmıştı. Okan Buruk da üst üste 3. zaferi hedefliyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ

Galatasaray tarihinde daha önce seri şampiyonluklar iki farklı dönemde yaşandı. 1969-1972 arası üst üste 3 lig şampiyonluğu kazanan Aslan; Fatih Terim'le de 1996-2000 arası tarihi bir dönem geçirip arka arkaya 4 şampiyonluğa adını yazdırmıştı. Okan Buruk da 2022-23 ve 2023-24'ten sonra 2024-2025'te de lig zaferine uzanıp tarihe geçmeyi hedefliyor. 

 

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