Premier Lig ekibi Nottingham Forest, yeni sol bekini Arsenal'de buldu.



Nottingam, 23 yaşındaki Portekizli sol bek Nuno Tavares'i 1.5 milyon euro bonservis karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Portekizli oyuncu için 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.



SEZON RAKAMLARI



Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Marsilya'ya kiralanan Tavares 39 karşılaşmaya çıkarken 6 gollük performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



