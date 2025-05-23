Nicolo Melli: 'Önemli olan takım!'

EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"
"Ben değilim, Erick değil, önemli olan takım! Bugün böyle olması gerekli. Kutlamaya gerek yok. Bir maçımız daha var.
İnsanın bazen şansı olması lazım. Üçüncü çeyrekte ben şanslıydım. Bizim için harika bir yardım yaptı Wade Baldwin, galibiyetimizde çok büyük katkısı vardı."
"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"
"Ben değilim, Erick değil, önemli olan takım! Bugün böyle olması gerekli. Kutlamaya gerek yok. Bir maçımız daha var.
İnsanın bazen şansı olması lazım. Üçüncü çeyrekte ben şanslıydım. Bizim için harika bir yardım yaptı Wade Baldwin, galibiyetimizde çok büyük katkısı vardı."
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