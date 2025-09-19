19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Nicolas Jackson'un geleceği için açıklama!

Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Senagalli santrfor Nicolas Jackson'un menajeri Ali Barat, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu.

19 Eylül 2025 17:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson'un menajeri Ali Barat, oyuncusunun geleceğiyle ilgili önemli RMC Sport'a değerlendirmelerde bulundu.

"SATIN ALMA OPSİYONU VAR"

Barat, sezon sonunda Jackson'un Bayern'de kalma ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Sezon uzun, her şey performansına bağlı. Eğer 40 maç oynarsa kulübün zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak 40 maçın altında kalırsa Bayern'in 65 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bugünkü forvet fiyatlarını düşünürsek, Nico Jackson bu sezon iyi performans gösterirse Bayern'in 65 milyon euroyu ödeyeceğini düşünüyorum."

"BAYERN BU RAKAMI ÖDEYEBİLİR"

Menajer, oyuncusunun yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Normal şartlarda, sahip olduğu potansiyel ile Bayern'in bu rakamı ödemekte sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Her şey Jackson'un nasıl uyum sağlayacağına ve sahadaki performansına bağlı" ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
