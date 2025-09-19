Nicolas Jackson'un geleceği için açıklama!

Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson'un menajeri Ali Barat, oyuncusunun geleceğiyle ilgili önemli RMC Sport'a değerlendirmelerde bulundu.
"SATIN ALMA OPSİYONU VAR"
Barat, sezon sonunda Jackson'un Bayern'de kalma ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Sezon uzun, her şey performansına bağlı. Eğer 40 maç oynarsa kulübün zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak 40 maçın altında kalırsa Bayern'in 65 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bugünkü forvet fiyatlarını düşünürsek, Nico Jackson bu sezon iyi performans gösterirse Bayern'in 65 milyon euroyu ödeyeceğini düşünüyorum."
"BAYERN BU RAKAMI ÖDEYEBİLİR"
Menajer, oyuncusunun yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Normal şartlarda, sahip olduğu potansiyel ile Bayern'in bu rakamı ödemekte sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Her şey Jackson'un nasıl uyum sağlayacağına ve sahadaki performansına bağlı" ifadelerini kullandı.