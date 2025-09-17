17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-250'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-149'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-148'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-050'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-251'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Nelson Semedo: "Sonuç adil değil"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı erteleme maçının ardından Sarı-Lacivertli futbolcu Nelson Semedo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Eylül 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nelson Semedo: 'Sonuç adil değil'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü kaydeden Nelson Semedo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İLK YARI İYİ DEĞİLDİK"

Maçı değerlendiren Semedo, "İlk yarı iyi değildik, daha iyi olabilirdik. Kendi evimizde ve taraftarlarımı önünde oynuyoruz. Daha iyisini yapmalıydık. Bu tip goler yememeliydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik." dedi. 

"SONUÇ ADİL DEĞİL"

Sonucun adil olmadığını dile getiren Portekizli futbolcu, "İkinci yarı daha iyiydik ama sonuç adil değil! Çok daha iyisini yapmalıyız! 2-1 öndeyken baskı anlamında daha iyisini yapabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları atmamız lazım! Futbol bu! Rakip çok pozisyona girmeden iki gol attı. Bahsettiğim detayları düzeltmemiz gerek." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
