NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.



NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında Jaylen Brown (Boston Celtics), Mac McClung (Osceola Magic), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) ve Jacob Toppin (New York Knicks) mücadele edecek.



Üç sayı yarışmasında Malik Beasley, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer alacak.



Yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Pacers takımında Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner (Indiana Pacers), draft 1 numaraları takımında Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), all-star takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.



Ayrıca bu seneki all-star organizasyonunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi New York Liberty'den Sabrina Ionescu'nun karşılaşacağı üç sayı yarışması da düzenlenecek.



NBA All-Star 2024 yarışmaları, ABD'nin Indianapolis kentindeki Lucas Oil Stadı'nda 18 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.