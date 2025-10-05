05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0DA
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
0-0DA
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
0-173'
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
0-132'
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Napoli geriden gelerek kazannmasını bildi!

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli, sahasında 1-0'dan geri dönerek Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 05 Ekim 2025 20:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli geriden gelerek kazannmasını bildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli, Genoa'ya konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Genoa, 33. dakikada Jeff Ekhator ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Napoli, 57. dakikada Zambo Anguissa ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Rasmus Höjlund ile öne geçti.

Bu sonucun ardıdan Napoli, puanını 15 yaptı. Genoa ise 2 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Genoa, Parma'yı ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.