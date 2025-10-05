Napoli geriden gelerek kazannmasını bildi!

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli, Genoa'ya konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.



Genoa, 33. dakikada Jeff Ekhator ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Napoli, 57. dakikada Zambo Anguissa ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Rasmus Höjlund ile öne geçti.



Bu sonucun ardıdan Napoli, puanını 15 yaptı. Genoa ise 2 puanda kaldı.



Milli aranın ardından Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Genoa, Parma'yı ağırlayacak.