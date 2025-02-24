Napoli, Alex Meret ile nikah tazelemeye yakın

Napoli, kaleci Alex Meret'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak için menajerleriyle bu hafta görüşecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, Alex Meret ile nikah tazelemeye yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 18:11
Napoli, İtalyan kaleci Alex Meret'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kulüp, 26 yaşındaki file bekçisinin menajerleri Federico ve Andrea Pastorello ile bu hafta içinde bir araya gelerek anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, tarafların 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kontrat üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yeni sözleşmeye göre Meret'in yıllık 2,5 milyon euro kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 24 maça çıkan Meret, kalesinde 20 gol görürken 11 maçta gol yemedi. 

İtalyan kaleci, 2018'de Udinese'den kiralık olarak transfer oluşunun ardından 26 milyon euro bedelle 2019 yılında Napoli'ye transfer olmuştu.

 


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery