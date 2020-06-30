Nando De Colo: "En güzel seçim Saras olur"

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Sarunas Jasikevicius için yorumunu yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Nando De Colo: 'En güzel seçim Saras olur'
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30 Haziran 2020 14:48
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, ülkesinden La Voix du Nord'a son durumuyla alakalı konuştu.

33 yaşındaki Fransız yıldız, adının çeşitli transfer dedikodularına karışması üzerine,"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Yeni koçun gelmesini bekliyoruz. Ardından, yeni planlama ortaya çıkacaktır. Maurizio Gherardini ile sürekli iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.

"SARAS EN GÜZEL SEÇİM OLUR"

Zeljko Obradovic'in ayrılığı ve Sarunas Jasikevicius görüşmeleri üzerine gelen soruya Nando De Colo, "Kulüp yeni koç için görüşmelerini sürdürüyor. Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu en güzel seçim olur." cevabını verdi.

"GELECEK HABERİ BEKLİYORUM"

De Colo, Fenerbahçe'den ayrılmadığını ve başka bir kulüple görüşmediğini belirterek, "Şu anda kimseyle transfer görüşmesi yapmıyorum. Sadece Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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