Mustafa Hekimoğlu'ndan Süper Lig'de ilk!

Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 12. dakikada 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.
Genç futbolcu, bu golüyle birlikte Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 45+1. dakikada Bodrum FK ağlarını bir kez havalandırmayı başardı.
Beşiktaş'ta ağları havalandıran isim 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu.
Genç futbolcu, bu golüyle birlikte Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 45+1. dakikada Bodrum FK ağlarını bir kez havalandırmayı başardı.