Musrati, Monaco'da formayı kaptı!

Beşiktaş'tan Monaco'ya opsiyonlu kiralanan Al-Musrati, takımına alışmaya başladı. Son maçlarda ilk 11'de süre bulan orta saha oyuncusunun opsiyonunun kullanılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Musrati, Monaco'da formayı kaptı!
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14 Mart 2025 09:47
Beşiktaş'ta eleştirilen ve bu nedenle devre arasında Fransız ekibi Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, son haftalarda formayı kaptı.

Oynadıkça formunu yakalayan tecrübeli orta saha, Monaco'nun ligde son oynadığı maçlar olan Reims'de 88 dakikada, Toulouse mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı. 

HOCANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Libyalı, orta saha Monaco'nun alman teknik direktörü Adi Hütter'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Musrati'yi çok beğenen Hütter'in opsiyonu kullandırması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Monaco ile 6 maça çıkan Al-Musrati, bu maçlarda 1 asist kaydetti.
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