Musrati, Monaco'da formayı kaptı!

Beşiktaş'ta eleştirilen ve bu nedenle devre arasında Fransız ekibi Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, son haftalarda formayı kaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Oynadıkça formunu yakalayan tecrübeli orta saha, Monaco'nun ligde son oynadığı maçlar olan Reims'de 88 dakikada, Toulouse mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı.
HOCANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Libyalı, orta saha Monaco'nun alman teknik direktörü Adi Hütter'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Musrati'yi çok beğenen Hütter'in opsiyonu kullandırması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Monaco ile 6 maça çıkan Al-Musrati, bu maçlarda 1 asist kaydetti.
Oynadıkça formunu yakalayan tecrübeli orta saha, Monaco'nun ligde son oynadığı maçlar olan Reims'de 88 dakikada, Toulouse mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı.
HOCANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Libyalı, orta saha Monaco'nun alman teknik direktörü Adi Hütter'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Musrati'yi çok beğenen Hütter'in opsiyonu kullandırması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Monaco ile 6 maça çıkan Al-Musrati, bu maçlarda 1 asist kaydetti.