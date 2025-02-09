Murat Özbostan: "Derbide yabancı hakem olmaz"

Murat Özbostan, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmede bulundu ve derbide yabancı hakemin görev yapmasının zor olduğunu söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Murat Özbostan: 'Derbide yabancı hakem olmaz'
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09 Şubat 2025 10:07
Murat Özbostan, Sabah'ta önümüzdeki haftalarda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Özbostan, derbi için gündeme gelen yabancı hakem için yorum yaptı.

Murat Özbostan'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Önümüzdeki haftalarda Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması var. Daha maç oynanmadan orta hakemin de yabancı olup olmaması tartışması gündemde… Fenerbahçe istiyor, Okan Buruk kapıyı açık bıraktı, Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek merak konusu. Ben öncelikle şunu belirteyim, ilk maçı yerli bir hakem yönetmişken ikinci maçta yabancı bir hakemin olması doğru olur mu? İkincisi ise bu maça bir yabancı hakem atarsanız Türkiye'nin elindeki FIFA listesinde yer alan hakemlerin hepsine bu bir hakaret olur. O zaman bizim bu listedeki hakemlerimizin hiçbir anlamı, görevleri, yetkinliği kalmaz. Yani bu işin önünü alamazsınız, bundan sonra diğer kulüpler de 'Bizim maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin' diye bayrak açarlar ve bu tartışmalar uzar gider. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbiye yabancı bir hakem atayacağını sanmıyorum. Atarsa da bu büyük bir yanlışlık olur."

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