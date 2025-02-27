Mourinho'ya TDK'lı savunma

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yaşanan gerginlik, Jose Mourinho'nun sözleriyle tartışmaları alevlendirdi.
Sarı-kırmızılı yedek kulübesi, Yusuf Akçiçek ile Sallai arasındaki ikili mücadele sonrası genç stopere kart gösterilmesi için hakem Slavko Vincic'e yoğun baskı yaparken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu anı "Maymun gibi zıpladılar" sözleriyle tanımlaması büyük yankı uyandırdı.
TFF HUKUK FARKLI DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray, Mourinho'nun ifadesinin ırkçılık olarak değerlendirilmesini talep ederken, TFF Hukuk Müşavirliği konuyu "hakaret" kapsamında ele alarak deneyimli teknik adamı PFDK'ya sevk etti.
PFDK, Mourinho'yu suçlu bulursa 2 ila 5 maç arasında ceza verebilecek.
FENERBAHÇE CEZA ÇIKMAMASI İÇİN HAZIR
Fenerbahçe'nin hukuk ekibi ise Mourinho'nun hakaret etmediğini savunuyor. Sarı-lacivertli avukatlar, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne dayanarak "Maymun gibi" ifadesinin "tuhaf ve gülünç hareketler yapan" anlamında kullanıldığını belirtecek ve bu söylemin hakaret kapsamına girmediğini öne sürecek.
Fenerbahçe tarafı, bu gerekçeyle Mourinho'nun ceza almaması gerektiğini savunarak savunmasını şekillendiriyor.
TFF Disiplin Kurulu'nun vereceği karar, Portekizli teknik adamın önümüzdeki maçlardaki durumu açısından kritik önem taşıyor.
HAKARETTEN SEVKİ YAPILMIŞ
Süreçle ilgili merak edilenleri uzman hukukçulara sorduk, açıklamaları şöyle oldu: "Burada meseleyi iyi değerlendirmek lazım. TFF hukuk müşavirliği hakaretten sevk yapmış. Disiplin Kurulu ise buna bağlı kalmak zorunda değil. Disiplin Kurulu 3 başlık altında bunu değerlendirebilir. 1- Hakaret (2-5 maç arası ceza), 2- Sportmenliğe aykırı hareket (1-3 maç arası ceza ve 1.5 milyon TL), 3- Ayrımcılık/ırkçılık (4-8 maç arası ceza). Yargıtay uygulamalarında bu hakaret olarak cezalandırılıyor ve onun da karşılığı 2-5 maç ceza."
"KANAATİMİZ 2 MAÇ CEZA"
"Bu ifade dünyada ırkçılığa yönelik olarak değerlendirilse de olayın oluş ve akış şekli ele alındığında, sportmenliğe aykırı davranış ve hakaret açısından bir sevk yapılmış. Burada kilit nokta 'Maymun gibi' ifadesi hakaret mi, sportmenliğe aykırı ifade mi, ayrımcılık ifadesi mi, onu tahlil etmek lazım. Yargıtay uygulamasına göre hakaretten bir ceza çıkması bekleniyor. Disiplin Kurulu'nun ne yönde takdir kullanacağını bilemeyiz ancak kanaatimiz 2-5 maç ceza, yani 2 maç artı para cezası olabileceği yönünde."
Sarı-kırmızılı yedek kulübesi, Yusuf Akçiçek ile Sallai arasındaki ikili mücadele sonrası genç stopere kart gösterilmesi için hakem Slavko Vincic'e yoğun baskı yaparken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu anı "Maymun gibi zıpladılar" sözleriyle tanımlaması büyük yankı uyandırdı.
TFF HUKUK FARKLI DEĞERLENDİRDİ
Galatasaray, Mourinho'nun ifadesinin ırkçılık olarak değerlendirilmesini talep ederken, TFF Hukuk Müşavirliği konuyu "hakaret" kapsamında ele alarak deneyimli teknik adamı PFDK'ya sevk etti.
PFDK, Mourinho'yu suçlu bulursa 2 ila 5 maç arasında ceza verebilecek.
FENERBAHÇE CEZA ÇIKMAMASI İÇİN HAZIR
Fenerbahçe'nin hukuk ekibi ise Mourinho'nun hakaret etmediğini savunuyor. Sarı-lacivertli avukatlar, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne dayanarak "Maymun gibi" ifadesinin "tuhaf ve gülünç hareketler yapan" anlamında kullanıldığını belirtecek ve bu söylemin hakaret kapsamına girmediğini öne sürecek.
Fenerbahçe tarafı, bu gerekçeyle Mourinho'nun ceza almaması gerektiğini savunarak savunmasını şekillendiriyor.
TFF Disiplin Kurulu'nun vereceği karar, Portekizli teknik adamın önümüzdeki maçlardaki durumu açısından kritik önem taşıyor.
HAKARETTEN SEVKİ YAPILMIŞ
Süreçle ilgili merak edilenleri uzman hukukçulara sorduk, açıklamaları şöyle oldu: "Burada meseleyi iyi değerlendirmek lazım. TFF hukuk müşavirliği hakaretten sevk yapmış. Disiplin Kurulu ise buna bağlı kalmak zorunda değil. Disiplin Kurulu 3 başlık altında bunu değerlendirebilir. 1- Hakaret (2-5 maç arası ceza), 2- Sportmenliğe aykırı hareket (1-3 maç arası ceza ve 1.5 milyon TL), 3- Ayrımcılık/ırkçılık (4-8 maç arası ceza). Yargıtay uygulamalarında bu hakaret olarak cezalandırılıyor ve onun da karşılığı 2-5 maç ceza."
"KANAATİMİZ 2 MAÇ CEZA"
"Bu ifade dünyada ırkçılığa yönelik olarak değerlendirilse de olayın oluş ve akış şekli ele alındığında, sportmenliğe aykırı davranış ve hakaret açısından bir sevk yapılmış. Burada kilit nokta 'Maymun gibi' ifadesi hakaret mi, sportmenliğe aykırı ifade mi, ayrımcılık ifadesi mi, onu tahlil etmek lazım. Yargıtay uygulamasına göre hakaretten bir ceza çıkması bekleniyor. Disiplin Kurulu'nun ne yönde takdir kullanacağını bilemeyiz ancak kanaatimiz 2-5 maç ceza, yani 2 maç artı para cezası olabileceği yönünde."
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