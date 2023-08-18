MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı.



Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.



Rodrigues geçtiğimiz Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.



Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Türkiye Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol 19 asist kaydetti.