MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues transferini açıkladı!
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18 Ağustos 2023 15:14
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 15:19
Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Rodrigues geçtiğimiz Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. 

Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Türkiye Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol 19 asist kaydetti.
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