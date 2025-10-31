31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
Augsburg-B. Dortmund
0-1
Getafe-Girona
2-1
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
Sporting CP-Alverca
2-0

Millilerimiz, Avrupa Elemeleri'nde mağlup oldu!

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri A Grubu ilk maçında Türkiye, İtalya'ya 34-27 yenildi.

31 Ekim 2025
Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri A Grubu ilk maçında Türkiye, İtalya'ya 34-27 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda bugün başlayan şampiyonada A Grubu'nda, ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Günün açılış karşılaşmasında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Romanya 48-26 kazandı.


Günün ikinci maçında Türkiye, İtalya ile karşılaştı. İlk yarısı 16-13 İtalya lehine tamamlanan maçtan İtalya, 34-27 galip ayrıldı.

Romanya, ilk gün maçları sonucunda grupta birinci İtalya ikinci, Türkiye 3'üncü, Kosova 4. sırada yer aldı.

Organizasyonda saat 16.00'da İtalya-Romanya, saat 18.15'te Türkiye-Kosova, maçları oynanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
