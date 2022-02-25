Milli Takım, Yunanistan'a tek farkla kaybetti

Hentbolda A Milli Takım, 18. Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Yunanistan'a 21-20 mağlup oldu.

Haber; AA
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Milli Takım, Yunanistan'a tek farkla kaybetti
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25 Şubat 2022 22:35
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 8-5 önde bitiren Yunanistan, ikinci periyodu da 14-13 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yunanistan, sahadan 21-20 galip ayrıldı.

Türkiye, 8'incilik maçında cumartesi İtalya'yla karşılaşacak.

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