Milli Takım, Yunanistan'a tek farkla kaybetti

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 5-8 klasman maçında Türkiye, Yunanistan'a 21-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 8-5 önde bitiren Yunanistan, ikinci periyodu da 14-13 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yunanistan, sahadan 21-20 galip ayrıldı.
Türkiye, 8'incilik maçında cumartesi İtalya'yla karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 8-5 önde bitiren Yunanistan, ikinci periyodu da 14-13 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yunanistan, sahadan 21-20 galip ayrıldı.
Türkiye, 8'incilik maçında cumartesi İtalya'yla karşılaşacak.