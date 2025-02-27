Milli judocu Bilal Çiloğlu, olimpiyat madalyası hedefliyor

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına Kastamonu'da başlayan milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020'de gerçekleştiremediği olimpiyat madalyası hayaline 8 yıl sonra ulaşmayı hedefliyor.



Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu gözetiminde 22 kadın ve 22 erkek judocu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.



Kota maçları kapsamında şu ana kadar iki organizasyona katılan milli takım daha sonra Avusturya'da organize edilecek Grand Prix'te, ardından Karadağ'daki Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda istediği başarıyı elde edemeyen 26 yaşındaki sporcu, sakatlıklarına bağlı olarak geçirdiği ameliyatlar nedeniyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamadı. 73 kiloda mücadele eden milli judocu, önce kota alma, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Erkek Judo Milli Takımı'nın kaptanı Bilal Çiloğlu, AA muhabirine, judonun kendisi için bir hayat biçimi olduğunu söyledi.



Judo sporu ile 16 yıldır ilgilendiğini anlatan Bilal, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettim. Avrupa ve dünya madalyalarım var. Şimdi de yeni bir hazırlığa başladık. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da startımızı verdik." dedi.



"Paris'e gidememek hayal kırıklığı olsa da bir nevi motivasyon oldu"



Olimpiyatlar için elinden geleni yapacağını vurgulayan milli judocu, şunları kaydetti:



"Tokyo sonrası üst üste gelen talihsiz sakatlıklarım oldu. Üç ameliyat geçirdim. Rehabilitasyonumla kota sürecim çakıştı, o yüzden maalesef Paris'i pas geçtim. Paris'e gidememek hayal kırıklığı olsa da bir nevi motivasyon oldu. Gidemedim ama hedefim olan madalyaya ulaşmam için bir 4 yıl daha açıldı önümde. Bu arada da var gücümle çalışıp alınabilecek tüm madalyalara talibim. İnşallah Los Angeles 2028 Olimpiyatları, benim için takım için Tokyo'da yarım kalan hikayelerimizi tamamlayacağımız maç olur."



