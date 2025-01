Milli hentbolcu, Almanya'da kariyerine devam ediyor

Üniversite eğitimi için gittiği Almanya'da hentbol kariyerini sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Ediz Aktaş, ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonası'nda oynamanın kendisi için büyük bir sevinç olacağını söyledi.



Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentinde HC Elbflorenz takımında oynayan 20 yaşındaki milli hentbolcu Ediz Aktaş, spor ve eğitim hayatını AA muhabirine değerlendirdi.



Yaklaşık 9 senedir hentbol oynadığını belirten Ediz, "Hem futbol hem de basketbol oynadım. İzmir'de ortaokul 6. sınıfta okurken beden eğitimi öğretmenimin teşvikiyle hentbola başladım. İsviçre doğumluyum ama İzmir'de büyüdüm. Önceleri futbol oynamak istiyordum ancak hentbolda işler ciddileşince bu branşa devam ettim. Sonra Göztepe'nin altyapısında profesyonel olarak başladım." dedi.



Göztepe'de bir süre oynadıktan sonra Karşıyaka'ya transfer olduğunu anlatan ay-yıldızlı genç hentbolcu, "Karşıyaka'dan tekrar Göztepe'ye döndüm. 18 yaşımda Almanya'ya üniversitede okumak için gittim ve orada aynı şehirde bir hentbol takımı da buldum. İlk olarak altyapı takımına başladım. Sonra bir sene içerisinde A takıma yükseldim. Almanya'daki ikinci senemde Bundesliga 2'nin en güçlü takımlarından HC Elbflorenz'den teklif aldım. Şehrimi değiştirdim, daha iyi bir kulübü, daha iyi bir yaşantıyı seçtim." diye konuştu.



HC Elbflorenz takımında A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Doruk Pehlivan ile beraber oynadığını aktaran Ediz, "Doruk ağabey ile beraberiz, bana çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda takımda başka bir Türk'ün olması çok iyi. Tabii ki ikimizin de Almancası çok üst seviyede ama yine de hem saha içinde hem saha dışında arkadaşlığımız çok güzel." ifadelerini kullandı.



Bu sezon HC Elbflorenz'le profesyonel sözleşme imzaladığını kaydeden genç hentbolcu, "Artık büyük çoğunlukla A takımla antrenmanlara çıkıyorum. Arada altyapı takımıyla da maçlara çıkıyorum ama onun dışında neredeyse her gün A takımla beraberim. Almanya'da aynı zamanda üniversitede makine mühendisliği okuyorum. Tabii ki Almanya'ya gittiğim zaman ilk başta biraz yalnızlık çektim, yabancı bir ülke ama babam sayesinde biraz tanıdıklarım vardı. Babam orada büyüdü, okudu, çalıştı ve sonradan Türkiye'ye döndük. Almanca diline de hakimdim. O yüzden alışmam daha kolaydı. Zamanla her şey daha güzel oldu." şeklinde konuştu.



"Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda yer almak bambaşka bir sevinç olur"



Milli formayı ilk olarak 18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nda iki sene önce giymeye başladığını ifade eden Ediz, Mart 2024'te İspanyol başantrenör Daniel Gordo'nun A Milli Erkek Hentbol Takımı'na davet ettiğini belirterek, "A milli takımla dördüncü kez kamptayım. Almanya'daki hentbol ile Türkiye'deki hentbol çok farklı düzeyde ama Daniel hocamızın gelişiyle birlikte Avrupa hentboluna daha çok yaklaşmaya çalışıyoruz. Takımdaki ortam da çok iyi, bütün ağabeylerimiz yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kampında yer alan Ediz, milli takımın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ilişkin de "A milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda yer almak bambaşka bir sevinç ve tecrübe olur, işimiz zor ama bunun için çok çalışıyoruz." dedi.



Gelecekte "efsane bir hentbolcu olarak anılmak" istediğini de vurgulayan Ediz, "Her hentbolcunun böyle bir hayalinin olması gerekiyor. Bunun için her gün, her akşam çalışmaya devam ediyorum, bazı şeylerden feragat ediyorum. Türk milli takımının unutulmayan bir sporcusu olmak da bir hayalim. Makine mühendisliği zor bir bölüm ama Almanya'da makine mühendisliğini de bitirmek istiyorum, mezun olduktan sonra da karar vermek için biraz zamanım olacak ancak hentbolda da tam gaz devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Milli takım kaptanı Doruk ile Almanya'da hentbol dışında neler yaptıklarına dair soruya da Ediz, "Neredeyse her gün, sahada, antrenmanlarda günde iki kez beraberiz. Onun dışında vakit buldukça dışarı çıkıyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, bazen döner de yiyoruz. Ancak biz Almanya'nın doğu tarafında olduğumuz için bizim tarafta çok fazla Türk yok, tabii döner kebabı da Türkiye'de daha iyi." yanıtını verdi.