Milan, Niklas Süle'yi gündemine aldı

Milan, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına Borussia Dortmund'un deneyimli stoperi Niklas Süle'yi radarına aldı.Sky Sport'un haberine göre, Milan Sportif Direktörü Igli Tare, 29 yaşındaki Alman savunmacıyı, takımdaki stoperlerden birinin ayrılması durumunda potansiyel bir transfer hedefi olarak değerlendiriyor.Süle'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. Ancak Milan cephesi, bu transferi ciddi biçimde masaya yatırmış durumda.Milan'da özellikle Theo Hernandez'in Atletico Madrid ile anlaşması ve diğer bazı savunmacıların ayrılık ihtimalinden dolayı, transfer süreci ciddiyetle yönetiliyor.Niklas Süle, kariyeri boyunca Almanya Bundesliga'dan başka bir ligde oynamadı. Tecrübeli stoper 2013-2017 yılları arasında 4 sezon Hoffenheim, 2017-2022 yılları arasında Bayern Münih ve son olarak da 2022 yılından günümüze kadar üç sezondur Borussia Dortmund formasını terletiyor.