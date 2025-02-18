MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri düzenlendi

TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim programı ve mentör semineri gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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MHK Hakem Gelişim Programı ve Mentör Semineri düzenlendi
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18 Şubat 2025 18:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem gelişim programı ve mentör seminerini düzenledi.  TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK'nin 2024 yılında Hakem Gelişim ve Eğitim Danışmanları Dr. Vitor Melo Pereira ve Alan Snoddy iş birliğiyle genç ve yetenekli hakemleri desteklemek, hakemlik standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığı gelişim programı devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 10 üst klasman ve klasman gözlemcisi (aynı zamanda bölgesel kurul üyeleri ve hakem izleme görevlileri) mentör sistemi programına katıldı. Mentör seminerinde ayrıca 5-6 Eylül 2024'teki hakem gelişim kampı grubundan 9 bölgesel hakem de yer aldı.

Program kapsamında Vitor Melo Pereira ve Alan Snoddy, UEFA kriterleri ve standartları doğrultusunda mentör eğitimi verdi. Hakemler de mentörlerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda detaylı bilgiler edindi.

Organizasyonun sonunda hakemler, mentörleriyle eşleştirildi, belirlenen hedefler tartışıldı ve hakemlerin mentörleriyle oluşturdukları ölçülebilir gelişim planları tasarlandı.

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