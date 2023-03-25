Mert Hakan Yandaş yine tepki çekti

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Zenit maçında saha içinde yaşadığı gerginlik nedeniyle tepki çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş yine tepki çekti
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25 Mart 2023 13:38
Mert Hakan Yandaş, Zenit maçında futbol olarak sınıfı geçse de saha içindeki agresif tavırlarıyla yine tepki çekti.

Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı.

Jesus'un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.

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