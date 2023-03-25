Mert Hakan Yandaş yine tepki çekti

Mert Hakan Yandaş, Zenit maçında futbol olarak sınıfı geçse de saha içindeki agresif tavırlarıyla yine tepki çekti.
Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı.
Jesus'un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.
Bu sezon kulübedeyken 3 sarı kart gören başarılı oyuncu, Zenit maçında da Bakaev ile gerginlik yaşadı ve rakibinin ensesinden sıktı.
Jesus'un karşılaşmanın ardından öğrencisini uyardığı kaydedildi.
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