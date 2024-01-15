Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den talip

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den talip
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15 Ocak 2024 10:17
Fenerbahçe'de geleceği çok tartışılan Mert Hakan Yandaş için sıcak bir gelişme yaşan. 

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'a talip oldu.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi. Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması beklendiği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez terleten Mert Hakan, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. 

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