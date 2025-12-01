01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
0-134'
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-038'
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
1-137'
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Mert Hakan'dan Galatasaray öncesi açıklama!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.

calendar 01 Aralık 2025 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

Deneyimli futbolcu, "Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 28 8 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 30 12 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 14 7 6 1 20 12 27
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 6 5 13 15 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
