Mert Günok'tan inanılmaz kurtarış!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor karşılaşmasının ilk bölümüne damga vurdu.
Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi.
Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi.
Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
❌MERT GÜNOK pic.twitter.com/PHRDOSDkFa
— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2025