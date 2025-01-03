Mert Günok'tan inanılmaz kurtarış!

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor karşısında inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Günok'tan inanılmaz kurtarış!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 20:28
Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Rizespor karşılaşmasının ilk bölümüne damga vurdu.

Milli file bekçisi, 18 dakikada Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi.

Mert Günok, özellikle 15. dakikada Ali Sowe'un vuruşunda yakın mesafeden yaptığı kurtarışla dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery