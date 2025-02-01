Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki karşı karşıya geldi.



Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 3-2 kazanırken golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.



Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, 10 maçtır kazanamayan Hatayspor 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Larsson'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



21. dakikada ceza sahasında Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle Van de Streek yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada Antalyaspor öne geçti. Samudio'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



31. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Bilal Boutobba'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.



39. dakikada Antalya 2-1 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.



44. dakikada Antalyaspor ceza sahasında oluşan karambolde Bilal Boutobba yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine giden Tonusluoğlu penaltıyı iptal etti.



57. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahasında rövaşata vuruşunda üst direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



60. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası çizgisinden vuruşunda topu, kaleci Kenan Piric kornere çeldi.



62. dakikada Samudio'nun ceza sahasındaki müdahalesiyle Fernandes yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.



64. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



73. dakikada Van de Streek'in pasıyla altıpas içinde topla buluşan Gaich'in yakın mesafeden vuruşunda golü kaleci Bekaj önledi.



86. dakikada Antalyaspor durumu 3-2 yaptı. Kaluzinski'nin savunmanın arkasına pasında hareketlenen Ramzi Safuri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Stat: Mersin



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak



Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Rivas (Dk. 89 Strandberg), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Selimcan Temel), Bilal Boutobba, Rui Pedro (Dk. 59 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 76 Bamgboye), Aboubakar



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Da Silva), Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakıp (Dk. 76 Petrusenko), Townsend (Dk. 57 Gaich), Larsson (Dk. 84 Ramzi Safuri), Van de Streek, Samudio (Dk. 76 Abdurrahim Dursun)



Goller: Dk. 22 Samudio (Penaltıdan), Dk. 39 Van de Streek, Dk. 86 Ramzi Safuri (Onvo Antalyaspor), Dk. 31 Abdulkadir Parmak, Dk. 64 Aboubakar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+7 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor)



