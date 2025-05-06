Merkezefendi, 14 sayı farkla deplasmanda galip!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 78-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi, 14 sayı farkla deplasmanda galip!
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05 Mayıs 2025 22:55
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 00:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk olduğu Türk Telekom'u 78-64 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Türk Telekom: İsmet Akpınar 15, Smith, Brown 7, Makoundou 7, Alexander 10, Hanlan 20, Bess, Bruhnke 3, Melih Tunca, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Moody 7, Egehan Arna 20, Bleijenbergh 5, Vanwijn 17, Nnaji 5, Cook 15, McLemore 9, Metin Türen, Arca Tülüoglu, Berke Aygündüz

1. Periyot: 21-21

Devre: 43-35

3. Periyot: 54-51

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