G-League'de forma giyen ve NBA'de yalnızca beş maçta görev alan Mac McClung, üst üste üçüncü kez Slam Dunk Şampiyonu olma hedefiyle sahaya çıkacak.



McClung, 2023 ve 2024'te büyük bir gösteriyle yarışmayı kazanmış, hatta Şubat 2023'teki zaferinde Shaquille O'Neal'ın üzerinden atlayarak izleyenleri büyülemişti.



"Bu benim son smaç yarışmam olacak," diyen McClung, tarihe geçmek için son bir gösteri yapmaya hazırlandığını belirtti.



McClung'un rakipleri arasında San Antonio Spurs'ün çaylağı Stephon Castle, Chicago Bulls'un yeni yıldızı Matas Buzelis ve Milwaukee Bucks'ın kanat oyuncusu Andre Jackson Jr. bulunuyor.



