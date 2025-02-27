Mauro Icardi güç topluyor

Galatasaray'da tedavi sürecine devam eden Mauro Icardi taraftarları heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi güç topluyor
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27 Şubat 2025 08:52
Galatasaray'da tedavi sürecine devam eden Mauro Icardi taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, gelecek sezon için Mauro Icardi'nin dönüşünü dört gözle bekliyor.

Arjantinli forvet, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, "İyileşme yolun bir parçası, ilerlemeye devam ediyoruz. Daha güçlü olmak için" notunu düştü.
SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı. Frankowski'ye yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, çareyi Icardi'nin mukavelesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya almakta buldu.


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