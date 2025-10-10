Milli arayı fırsat bilen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio yoğun bir antrenman programı uyguluyor.
Hem bireysel çalışmalar yapan hem de takımla antrenmanlara katılan İspanyol yıldız, milli ara sonrası eski formunu yakalamak istiyor.
Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği 29 yaşındaki futbolcunun fiziksel açığını kapatması bekleniyor.
Marco Asensio, arayı kapatıyor!
Fenerbahçe'de milli arayı fırsat bilen Marco Asensio yoğun bir antrenman programı uyguluyor.
Fenerbahçe'de milli arayı fırsat bilen Marco Asensio yoğun bir antrenman programı uyguluyor.
Bruno Fernandes iddialara noktayı koydu: Serveti reddetti
Newcastle United, Sörloth'un peşinde
Vinicius Junior'un evinde yangın paniği
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi: Jorge Mendes devrede
Zenit'de Gerson, Brezilya'ya dönmek istiyor!
Mbappe'den Madrid–Paris karşılaştırması
Bruno Fernandes'ten transfer iddilarına net yanıt!
İtalya'da ayın oyuncusu Pulisic!
Bayern Münih, Köln'ün genç yıldızını radarına aldı!
Daniel Guzia'dan Vinicius Junior'a sert eleştiri!
