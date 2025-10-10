10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Marco Asensio, arayı kapatıyor!

Fenerbahçe'de milli arayı fırsat bilen Marco Asensio yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

calendar 10 Ekim 2025 09:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Marco Asensio, arayı kapatıyor!
Milli arayı fırsat bilen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Hem bireysel çalışmalar yapan hem de takımla antrenmanlara katılan İspanyol yıldız, milli ara sonrası eski formunu yakalamak istiyor. 

Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği 29 yaşındaki futbolcunun fiziksel açığını kapatması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
