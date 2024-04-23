Manisa Büyükşehir Belediyespor'un potada Play-Off gururu

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off biletini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yakalanan başarının gururunu yaşıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un potada Play-Off gururu
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23 Nisan 2024 13:44
Son güncelleme 23 Nisan 2024 13:47
Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbolu bitime 3 saniye kala attığı basketle 94-93 yenerek ikinci sezonunda Play-Off biletini alan Manisa Büyükşehir Belediyespor gururlu.

Ligde bitime 2 hafta kala 28 maçta 15 galibiyet alan Manisa ekibinde başantrenör Hakan Demir, "Takımımı tebrik ediyorum. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen sonuna kadar mücadele ettiler. Dört yabancı ile oynuyoruz. Bu takım Süper Lig'deki ikinci sezonunda Play-Off noktasına geldi. Bu çok önemli bir başarı. Bir yönetim değişikliği yaşandı. Bu noktaya gelmemizde emeği olan hem eski yönetimimize hem göreve geldiklerinden bu yana ilgilerini bize gösteren yeni yönetimimize, tüm oyuncularıma ve tüm kulübe teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

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