Manisa Basket ateşle oynuyor

Manisa Basket, son 3 maçını kaybederek Süper Lig'den düşme korkusu yaşamaya başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Basket ateşle oynuyor
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23 Mart 2025 15:22
Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket, son 3 maçını kaybederek düşme korkusu yaşamaya başladı. Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta yer alan, bu sezon da ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Manisa ekibi, Avrupa'daki başarısını ligde sergileyemedi.

Evinde Türk Telekom'a da 89-87 yenilen Manisa, son 9 haftaya 22 maçta 6 galibiyetle düşme potasında girdi. Manisa Basket, çeyrek final şansını yitirdiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise son grup maçını hafta içinde 25 Mart Salı günü Galatasaray deplasmanında oynayacak.
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