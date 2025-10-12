Manchester United, Adam Wharton için devreye girdi

12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

İngiliz devi Manchester United, Crystal Palace'ın yükselen yıldızı Adam Wharton'u kadrosuna katmak için yüksek bir teklif hazırlıyor.

Premier Lig devi Manchester United, Crystal Palace'ın genç yıldızı Adam Wharton için harekete geçiyor.
 
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon sterlinlik bir teklif yapmayı planlıyor.
 
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE
 
2024 yılında Blackburn Rovers'tan Crystal Palace'a 18 milyon sterline transfer olan Wharton, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham gibi kulüplerin de radarında olan genç futbolcu, şu anda 75 milyon sterlin civarında bir piyasa değerine sahip.
 
Crystal Palace cephesi ise Wharton'u kolay bırakmaya niyetli değil. Kulüp, oyuncuya yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme teklif etmeye hazırlanırken, sözleşmeye yüksek bir serbest kalma maddesi eklemeyi planlıyor. 2029'a kadar kontratı bulunan Wharton'un kulüpte kalması adına sağlam bir duruş sergileniyor.
 
Palace'ın eş sahibi Steve Parish de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Adam şu anda tamamen Crystal Palace'a odaklı. Gelecekte Şampiyonlar Ligi hedefi olabilir ama bunu bizimle başarmasını istiyoruz," ifadelerini kullanmıştı.
 
İngiltere Milli Takımı'na girmeye çalışan ve Avrupa Konferans Ligi'nde de forma giyen genç yıldız, bu sezon Palace'ın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Manchester United'ın resmi bir teklif yapması halinde, transfer sürecinin sezon sonuna kadar gündemi meşgul etmesi bekleniyor.
