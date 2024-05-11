Manchester City güle oynaya liderliği aldı!

Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.



Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Josko Gvardiol, 59. dakikada Philip Foden ve 90+7. dakikada Julian Alvarez kaydetti.



Fulham da Issa Diop, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Guardiola'nın öğrencileri ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini ise 21'e çıkardı.



Bu sonucun ardından puanını 85'e çıkaran City, Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Fulham ise 44 puanda kaldı.



Manchester City'nin galip gelmesinin ardından 3. sıradaki Liverpool'un şampiyonluk şansı kalmadı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester temsilcisi, ertelenen maçta Tottenham ile karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'a konuk olacak.





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