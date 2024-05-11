Manchester City güle oynaya liderliği aldı!

Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City güle oynaya liderliği aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 16:30
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 17:16
Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Josko Gvardiol, 59. dakikada Philip Foden ve 90+7. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Fulham da Issa Diop, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Guardiola'nın öğrencileri ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini ise 21'e çıkardı.

Bu sonucun ardından puanını 85'e çıkaran City, Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Fulham ise 44 puanda kaldı.

Manchester City'nin galip gelmesinin ardından 3. sıradaki Liverpool'un şampiyonluk şansı kalmadı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester temsilcisi, ertelenen maçta Tottenham ile karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'a konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery