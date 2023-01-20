Malaly Dembele'nin yeni adresi Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor'dan Malaly Dembele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Bandırmaspor'dan 25 yaşındaki santrafor Malaly Dembele ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Dembele'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Bandırmaspor'dan 25 yaşındaki santrafor Malaly Dembele ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Dembele'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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