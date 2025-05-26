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Mahmudu Bajo, veda etti: Beşiktaş yükleniyor!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo, sosyal medya hesabından kulübü Dunajska Streda'ya veda etti. Bajo, daha sonra veda paylaşımını sildi.

calendar 26 Mayıs 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mahmudu Bajo, veda etti: Beşiktaş yükleniyor!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo için önemli bir gelişme yaşandı.

Bajo, sosyal medya hesabından kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

20 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

"BEŞİKTAŞ'A GELİYOR"

Bajo'nun kulübüne veda etmesi özellikle sosyal medyada, "Artık Beşiktaş'a geliyor." şeklinde yorumlandı.

DAHA SONRA SİLDİ

Bajo, daha sonra yaptığı veda paylaşımını sildi.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu, bu sezon kulübünde 36 maçta forma şansı bulmuştu.


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